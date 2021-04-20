МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. РЖД фиксируют рост цен на металлы, используемые в железнодорожных стройках, на 30-50% и стараются не допустить увеличения стоимости проектов, в том числе на Восточном полигоне, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров. В РЖД рассказали о перспективах развития БАМа

"Еще одна проблема, с которой столкнулись строители — рост цен на металл. У нас большой объем металлоёмкости по искусственным сооружениям, по большим и средним мостам и по контактной сети — это всё черный металл. За последние несколько месяцев рост цен на разные продукты черной металлургии составил в среднем более 30%. Цветные металлы подорожали еще больше", — посетовал Макаров.

Он пояснил, что продукция черной металлургии используется для возведения мостов и опор контактной сети, а цветной металл — это кабельная продукция, закладывающаяся при строительстве систем связи, а также сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). "Это медь, выросшая в цене за несколько месяцев на 50%", — привел данные Макаров.

По его словам, прогноз Минпромторга говорит об определённом падении цен на металлы в конце года.

"Все стоимостные параметры, которые мы рассматриваем, делаются исходя из плановых индексов, которые были гораздо ниже. Нельзя допустить галлопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так колоссальная — 720 миллиардов рублей", — отметил замглавы РЖД.

Он рассказал, что Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты, что, если такой тренд роста стоимости материалов продолжится, то стоимость второго этапа Восточного полигона может потенциально вырасти на 40 миллиардов рублей.

Также Макаров рассказал, что РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%.

"В прошлом году в условиях пандемии просто не было людей (на строительство – ред.). Хотя нам удалось согласовать, чтобы стройки в меньшей степени ограничивались административно", — отметил он.

При этом он добавил, что темп строительных работ прирастал в физических объемах даже в пандемийный 2020 год, в первую очередь, за счет Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб.

"Стоимость рабочей силы выросла от 70% до 100% за прошлый год. Это рынок – и дефицит диктует свои условия", — ответил Макаров на вопрос, выросла ли стоимость рабочей силы в связи с дефицитом строителей.

Макаров отметил, что РЖД, помимо железнодорожных войск, привлекают, в частности, на строительные работы на Восточном полигоне внутренние подразделения холдинга, а также ведут переговоры с несколькими новыми организациями.

Макаров добавил, что в целом на 2021 год на проектах РЖД потребность в строителях составляет порядка 43-44 тысяч человек. В том числе, на работах в рамках второго и третьего этапа развития Восточного полигона — от 15 тысяч человек. Сколько составляет дефицит, он не назвал.

Замглавы РЖД уточнил, что традиционно на строительные работы в Россию приезжают из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая.

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