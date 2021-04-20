МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В случае вхождения территории садового товарищества в границы населенного пункта — такое право, согласно разработанному Росреестром законопроекту, могут предоставить региональным властям — для владельцев участков будут как плюсы, так и минусы. Об этом "АиФ" рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Названы новые штрафы, которые можно получить по дороге на дачу

В частности, по его словам, территорию общего пользования СНТ должен будет обслуживать муниципалитет. То есть строительство дорог, освещение, коммуникации будут оплачиваться не из кармана дачников, а за счет бюджета.

Также могут снизиться платежи за электроэнергию. Сейчас СНТ платят по городскому тарифу, а в случае вхождения в границы населенного пункта перейдут на более низкий — сельский.

"На этом, пожалуй, все. Вызвать врача, пожарных или полицию сегодня можно и в СНТ, как и прописаться на даче. К тому же есть и минус — если эта территория войдёт в черту населённого пункта, кадастровая стоимость земли вырастет, а значит, увеличится и земельный налог. Поэтому каждое СНТ должно само решать, нужно ли им это", — добавил эксперт.

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