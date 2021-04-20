ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Госдепартамент назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. СМИ узнали, что американский посол не намерен покидать Россию

Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.

"У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины. Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", — сказал Прайс.

Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.

"Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы. Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил", — заявил Прайс.

Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

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