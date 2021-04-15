МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Полный запрет на владение российским госдолгом приведет к большим потерям для иностранных держателей, ограничение на покупку новых бумаг — менее болезненны, считает управляющий активами УК "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович. Рубль сдержанно отреагировал на новые санкции США

Белый дом объявил в четверг новые санкции, запрещающие финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против гособлигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.

В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.

Согласно предварительным данным ЦБ РФ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 процентного пункта — до 20,2%. Ранее ЦБ РФ уже отмечал, что крупнейшими иностранными держателями госдолга РФ являются инвесторы из США и Великобритании, на которых приходится по 6,9% от совокупного объема рынка ОФЗ.

"Полный запрет на владение российским госдолгом приведет к большим потерям для иностранных держателей, которые владеют еще достаточно большой долей российских бумаг. Ограничение на покупку новых бумаг будут менее болезненными для рынка. Кроме того, в обращении достаточно старых выпусков, которые могут обеспечить любой иностранный интерес, а для российских участников будут новые выпуски", — говорит Скабалланович.

Влияние новых санкций на цену облигаций будет ограниченно, за исключением снижения стоимости бумаг в моменте. Возможный рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США может оказать гораздо куда большее глобальное влияние на цены, отметил он.

Ранее США ввели новые санкции против России