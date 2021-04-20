МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавирусной инфекции 19% работающих россиян прекратили неформальное общение с коллегами, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Четверть россиян хотели бы возглавить компанию, где работают

Из-за опасений заразиться в ресторане или в баре опрошенные, ранее регулярно общавшиеся с коллегами после работы, сообщили, что больше не хотят встречаться в неформальной обстановке.

Каждый третий (35%) сообщил, что продолжает, как и до пандемии, неформально общаться с коллегами.

Еще 2% россиян лишь недавно стали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы.

Значительная часть (44%) не общались с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии, ни во время нее. Такая позиция наиболее популярна среди респондентов старше 45 лет (49%).

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех регионов России.

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