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Каждый пятый россиянин отказался от встреч с коллегами после работы
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции 19% работающих россиян прекратили неформальное общение с коллегами, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску... ПРАЙМ, 20.04.2021
работа, коронавирус, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавирусной инфекции 19% работающих россиян прекратили неформальное общение с коллегами, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Из-за опасений заразиться в ресторане или в баре опрошенные, ранее регулярно общавшиеся с коллегами после работы, сообщили, что больше не хотят встречаться в неформальной обстановке.
Каждый третий (35%) сообщил, что продолжает, как и до пандемии, неформально общаться с коллегами.
Еще 2% россиян лишь недавно стали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы.
Значительная часть (44%) не общались с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии, ни во время нее. Такая позиция наиболее популярна среди респондентов старше 45 лет (49%).
Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех регионов России.
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