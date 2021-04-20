МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россияне считают наиболее подходящими для ведения бизнеса такие сферы, как общественное питание и сельское хозяйство, передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". Четверть россиян хотели бы возглавить компанию, где работают

Больше четверти, 27% опрошенных, рассматривают возможность открытия бизнеса в сфере ресторанов и кафе. Четверть (25%) хотели бы открыть свое дело в сельском хозяйстве и фермерстве.

Еще 21% отметили, что для развития собственного бизнеса подходит отрасль транспорта и логистики, а 17% назвали сферу строительства.

Также 13% опрошенных хотели бы открыть бизнес в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, 11% — в образовании, 10% — в маркетинге, рекламе и PR. 6% респондентов рассматривают для открытия бизнеса ретейл, а 3% — сферу охраны.

В числе десяти городов, которые больше всего подходят для бизнеса, респонденты назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.

Всего в опросе приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех регионов страны, которые хотели бы открыть собственный бизнес.

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