МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне с точки зрения потребительских привычек постепенно начинают возвращаться к жизни "до коронавируса" и стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне оценили стоимость комфортной жизни

Авторы исследования проанализировали отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявили их готовности тратить. В ходе исследования была проведена работа с 1,5 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребрасходах в более чем 40 товарных категориях.

"Россияне прошли через шесть этапов пандемии и постепенно начинают возвращаться к жизни "до коронавируса" и стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью. … Так, опасения по поводу поездок в общественном транспорте, проживании в гостинице, посещения парков и ресторанов сократились более чем в два раза", — показало исследование.

Как отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов, спустя год россияне стали чаще считать, что худшее уже позади, вернулись на работу в офисы, реже избегают людных мест. "В апреле 2020 года большинство россиян считали, что экономическая ситуация ухудшится, теперь же доля этих настроений сократилась вдвое, и люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты", — рассказал он.

В сравнении с апрелем 2020 года ожидания потребителей относительно их расходов в ближайшие полгода значительно улучшились: положительная динамика наблюдается по 44 из 50 категорий товаров и услуг. Наибольший рост можно наблюдать в категориях, связанных со здоровьем (в первую очередь лекарственные препараты) и пребыванием дома (коммунальные услуги, строительство и ремонт жилья). Постепенное восстановление спроса наблюдается среди потребителей всех возрастов. При этом наиболее позитивно настроены потребители 18-25 лет, наиболее негативно – потребители старшего поколения (старше 55 лет), отметили авторы.

"Положительная динамика потребительского настроения подтверждает, что россияне продолжают восстанавливаться, при этом делают это осторожно и ответственно. Ко всему прочему, люди стали более внимательны к своему здоровью – это подтверждается готовностью россиян тратиться на медицинские препараты и услуги, а также продолжать соблюдать меры предосторожности, носить маски и сохранять социальную дистанцию", — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.

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