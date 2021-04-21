МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Спрос на путешествия в России в регионах восстанавливается быстрее, чем в Москве, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости. Потребление россиян постепенно возвращается к "доковидной" норме

Авторы исследования проанализировали отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации и выявили их готовность тратить. В ходе исследования была проведена работа с 1,5 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях.

Исследование показало, что по сравнению с началом пандемии россияне стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью, так опасения по поводу поездок в общественном транспорте, проживании в гостинице, посещения парков и ресторанов сократились более чем в два раза.

"В сегменте междугородних путешествий наблюдается постепенное восстановление спроса, причем восстановление в регионах идет более быстрыми темпами, чем в Москве", — отмечают авторы.

"Уровень тревожности среди российских потребителей заметно снизился по сравнению с апрелем 2020 года, самое большое беспокойство по-прежнему вызывают зарубежные поездки (31%) и авиаперелеты внутри страны (23%)", — отметили в BCG.

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