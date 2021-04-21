МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Почти 54% россиян приходилось испытывать сомнения относительно подлинности товаров, говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и маркетингового агентства "Русопрос", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснил, как отличить поддельные сигареты

Исследование проводилось в конце марта методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1,61 тысячи респондентов, проживающих в крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург) и ряде других регионов России. В ходе исследования изучалось отношение россиян к контрафактным и фальсифицированным товарам.

"Более половины опрошенных россиян (53,7%) доводилось испытывать сомнения в подлинности товаров. При этом сомневались чаще мужчины, чем женщины (61,4% против 45,9%)", — говорится в сообщении по итогам исследования. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что в топ-5 товаров, в подлинности которых чаще всего возникали сомнения, вошли алкоголь, парфюмерия, обувь, одежда, табак.

"Четко выделяются товары, вызывающие сомнения у мужчин в большей степени, чем у женщин. Это алкоголь, обувь, одежда, табак, электроника, продукты, вода и напитки, шины и автозапчасти, стройматериалы и инструмент, бытовая техника, спорттовары. У женщин четко выделяется только одна категория товаров, в подлинности которых они сомневались чаще, чем мужчины — парфюмерия", — сказал Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также указал, что лично проверяли подлинность товаров 33,1% респондентов, причем мужчины более склонны проверять товары, чем женщины (41,8% против 24,3%).

Исследование также показало, что более трети опрошенных (36%) имеют опыт использования интернет-ресурсов или мобильных приложений для проверки подлинности и легальности товаров. В тройку наиболее востребованных способов проверки подлинности товаров вошли просмотр официальных документов (18,4% опрошенных), проверка по штрих-коду (13,9%) и маркировке на этикетке (13,3%).

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