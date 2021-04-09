МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Встретить подделку в российской аптеке — задача довольно непростая. В абсолютном большинстве случаев потребители самостоятельно выбирают покупку контрафакта и фальсификата, приобретая в интернет-магазинах, в том числе зарубежных, дешёвые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов, а также препараты с доставкой из других стран, к примеру, Германии, Израиля. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

"Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идёт именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных", — указал эксперт.

Юрист научил, как вернуть лекарства в аптеку, несмотря на запрет в прошлом году была запущена система маркировки, которая является одним из барьеров по появлению на рынке недоброкачественной продукции.

"Статистики относительно наиболее подделываемых препаратов, к сожалению, не существует, но, разумеется, подделывают чаще препараты из верхнего ценового сегмента, дешёвая продукция подделывается крайне редко", — отметил Беспалов.

Cтолкнуться с фальсификатом довольно сложно, гораздо чаще может встретиться "просто недоброкачественный препарат", который был либо произведён, либо хранился или транспортировался с какими-то нарушениями.

В любом случае эксперт советует обращать внимание, прежде всего, на внешний вид так называемой вторичной упаковки: она должна иметь качественную полиграфию, быть без расплывающихся букв, смазанных красок, следов намокания и т.д.

На упаковке должна стоять маркировка с указанием срока годности, серией препарата, а также data matrix код для препаратов, выпущенных в обращение после июля прошлого года. Затем необходимо обратить внимание на внешний вид первичной упаковки (блистер, флакон и т.д.), убедиться в наличии маркировки (номер серии и срок годности), также важно посмотреть на содержимое.

"Если оно по каким-то признакам отличается от описания в инструкции – велика вероятность контрафакта или недоброкачественного препарата. Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха и любые органолептические отличия. Подобные препараты, разумеется, использовать не стоит, и в случае их выявления — обратиться с заявлением и чеком в органы Росздравнадзора, — подытожил специалист.