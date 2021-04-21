МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. При покупке квартиры у продавца со справкой из психдиспансера нужно принять все меры, чтобы себя обезопасить, рассказала в беседе с АиФ инвестор, владелец агентства недвижимости Ксения Аверс. Названы способы забрать назад подаренную квартиру

По ее словам, в России нередки случаи мошенничества, когда владельцы жилья, состоящие на учете в ПНД, продают квартиру, а затем обращаются в суд, утверждая, что продавали жилплощадь в невменяемом состоянии. Суд часто встает на сторону собственников с "диагнозом" и признает сделку недействительной. При этом деньги покупателям не возвращаются.

Аверс обратила внимание на то, что при покупке квартиры важно проверять реальные документы продавца. В первую очередь нужно обратить внимание на архивную справку, где указывается, сколько раз квартира продавалась, а также были ли выбывшие жильцы, в том числе потерявшие дееспособность и отправленные на принудительное лечение. Это важно, поскольку после возвращения такие лица могут через суд потребовать расторжение сделки. Также следует запросить у продавца справку из ПНД.

Если владелец жилья сам признался, что состоит на учете в психдиспансере, не стоит сразу приравнивать его к мошенникам и отказываться от покупки квартиры, так как есть способы застраховаться. Так, сделка должна быть обязательно удостоверена нотариусом, который еще раз самостоятельно закажет необходимые справки и выписки и примет решение о возможности проведения сделки. Нотариусы также несут ответственность собственным имуществом, если будет установлено, что расторжение сделки наступило по их халатности или ошибке.

Также при заключении подобного договора обязательно присутствие врача, который зафиксирует и засвидетельствует, что собственник на момент сделки находится в здравом уме и что решение о продаже квартиры принято без понуждения.

По ее оценке, присутствие врача в такой сделке увеличивает ее безопасность на 50%.

Аверс напоминает, что собственник, состоящий на учете, не может просто так продать свою квартиру, особенно если она является его единственным жильем. Обязательным условием такой сделки будет покупка альтернативной жилплощади.

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