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Россияне стали больше тратить на одежду для дождливой погоды
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Россияне в этом году из-за более холодной и влажной весны резко увеличили покупки резиновых сапог и одежды для дождливой погоды, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор... ПРАЙМ, 21.04.2021
одежда, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне в этом году из-за более холодной и влажной весны резко увеличили покупки резиновых сапог и одежды для дождливой погоды, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД".
Аналитики сравнили данные по средним чекам по всей России с 1 марта по 15 апреля этого и прошлого года.
"Росту числа покупок сезонной одежды и обуви способствовала более холодная, "снежная" и соответственно, более "многоводная" весна", — пояснили аналитики "Платформы ОФД".
Так, средний чек на покупку резиновых сапог в этом году оказался на 22% выше прошлогоднего уровня и составил 926 рублей. А объем продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, подскочил на 69%.
В свою очередь чек на покупку курток и ветровок составил 3 498 рублей, что на 29% выше прошлого года. Продажи также выросли весьма значительно — на 78%.
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