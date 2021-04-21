МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне в этом году из-за более холодной и влажной весны резко увеличили покупки резиновых сапог и одежды для дождливой погоды, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Более половины россиян испытывали сомнения в подлинности товаров

Аналитики сравнили данные по средним чекам по всей России с 1 марта по 15 апреля этого и прошлого года.

"Росту числа покупок сезонной одежды и обуви способствовала более холодная, "снежная" и соответственно, более "многоводная" весна", — пояснили аналитики "Платформы ОФД".

Так, средний чек на покупку резиновых сапог в этом году оказался на 22% выше прошлогоднего уровня и составил 926 рублей. А объем продаж в натуральном выражении, то есть в штуках, подскочил на 69%.

В свою очередь чек на покупку курток и ветровок составил 3 498 рублей, что на 29% выше прошлого года. Продажи также выросли весьма значительно — на 78%.

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