МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Покупка в интернете, по большому счету, ничем не отличается от покупки в оффлайн-магазине. В онлайне сегодня продается буквально все: и бытовая техника, и продукты питания, даже квартиру в новостройке уже можно приобрести. Однако есть особенные категории товаров в интернете, которые лучше никогда не покупать, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник", вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.

"Я бы не рекомендовал приобретать в интернете дизайнерские вещи – одежду, обувь, аксессуары. Как правило, такие товары выпускают небольшими партиями, а покупают их ради статуса. Поэтому здесь все-таки не стоит доверять онлайн-магазинам, а лучше посетить фирменный бутик и пообщаться с консультантами", — считает эксперт.

Ритейлер рассказал, когда подешевеют продукты Еще одна категория товаров, которые лучше выбрать воочию – это изделия из драгоценных металлов и украшения. Покупая украшения в специализированном магазине, где вы сможете получить не только все необходимые сертификаты, но убедиться в их подлинности, отмечает он.

Нюрев также не советует рассматривать к покупке онлайн антиквариат, эксклюзивные вещи и дорогую электронику.

Кроме того, покупать даже товары повседневного пользования лучше на проверенных площадках и у продавцов с большим количеством отзывов.

По словам эксперта, это всегда должны быть крупные маркетплейсы или онлайн-магазины крупных производителей. Получив посылку, нужно сначала изучить сам товар, упаковку, проверить комплектацию, и уже после этого оплачивать и подписывать необходимые документы. Только так вы обезопасите себя от некачественного товара.

"С большой осторожностью следует относиться к площадкам, предлагающим товары, которые уже были в употреблении кем-то. Если продавец отказывается встречаться, даже там, где ему удобно, от такого товара лучше отказаться. Велика вероятность, что за красивой картинкой в интернете скрывается совершенно не та вещь, которую вы планируете приобрести", — заключил Нюрев.