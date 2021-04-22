МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Куриные яйца перед Пасхой в несетевых розничных магазинах в российских регионах можно купить по средней цене от 70 до 110 рублей за десяток, при этом яйца в Москве могут стоить дороже, чем на Камчатке, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор" на основании данных смарт-терминалов. В России изменились цены на ряд продуктов

"В первой половине апреля самые высокие средние цены зафиксированы в Московской области — 109 рублей, в Москве и Приморском крае — 108 рублей, в Ямало-Ненецком АО — 105 рублей, в Якутии — 104 рубля, в Санкт-Петербурге — 101 рубль, в Тыве и на Камчатке — 100 рублей", — сообщили в компании.

Самые низкие цены, согласно данным терминалов "Эвотора", в Ивановской и Оренбургской областях: там десяток яиц можно купить за 73 рубля и 76 рублей. Также ниже среднего уровня — цена в несетевой рознице Тюменской области и Башкирии (85 рублей), Ульяновской и Курганской областей (84 рубля), а также Свердловской области (81 рубль).

В "Эвоторе" также сообщили, что в марте средняя цена десятка яиц в несетевой рознице оценивалась в 88 рублей, а в первой половине апреля составила 93 рубля, подорожав по сравнению с мартом на 5%.

Так, средние цены на десяток яиц в Самарской области достигли 98 рублей, в Краснодарском и Красноярском краях составляли 97 и 96 рублей, в Татарстане ― 95 рублей. Чуть ниже цены в Нижегородской области и Хабаровском крае (92 рубля) и Новосибирской области (91 рубль). В Воронежской области средняя цена десятка яиц в первой половине апреля оценивается в 90 рублей, а в Калининградской и Челябинской области — 89 и 88 рублей.

Главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово — православные христиане в этом году отмечают 2 мая. Традиционные атрибуты праздничного стола — куличи, крашеные яйца и творожная пасха. Продукты, в том числе и яйца — а их потребление традиционно возрастает — обычно покупают заранее. Саму еду к пасхальной трапезе принято готовить в четверг последней недели Великого поста, а освящать — в субботу, накануне самого праздника.

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