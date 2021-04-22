МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Из-за введенного российскими властями запрета на прямые полеты в Турцию резко выросли цены на билеты в Минск, который используется как перевалочный пункт для вылета в другие страны, пишет "Коммерсант". Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции 6,7 тысячи пассажиров

Так, на ближайшие даты стоимость такого перелета приближается к 150 тысячам рублей. На существующие рейсы до конца апреля билеты почти раскуплены, их стоимость начинается от 33–35 тысяч рублей.

В "Аэрофлоте" изданию уточнили, что компания летает в Минск четыре раза в неделю. Utair имеет право на один рейс в неделю. "Белавиа" выполняет пять рейсов в Домодедово и с 24 апреля начнет полеты в Жуковский по субботам. Цена на билет из Домодедово 22 апреля начинается с 35 тысяч рублей, далее вплоть до начала мая мест нет. На пока не существующий рейс из Жуковского 24 апреля билет стоит от 18 тысяч. Также с 3 мая из Жуковского в Минск должны начать летать "Уральские авиалинии", билет на эту дату стоит 15 тысяч рублей.

При этом, несмотря на нетипичную востребованность направления, возможности увеличить число вылетов у участников рынка нет. Оперативный штаб правительства и Росавиация, по словам источника в авиационных кругах, пока не собираются выдавать новых разрешений на дополнительные рейсы.

Текущие цены на билеты в Минск — на порядок больше, чем стоимость полетов до марта 2020 года, когда Россия приостановила авиасообщение с Белоруссией из-за пандемии. Ажиотаж на рынке связывают с закрытием полетов российских авиакомпаний в Турцию. С момента ввода ограничений на направлении число запросов на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты выросло на 70%.

Также сложно купить железнодорожные билеты до Минска. Сейчас в сообщении с Белоруссией курсируют семь пар поездов, из них между столицами ежедневно ходят три пары, и три поезда, следующие из Москвы транзитом через Минск. С 30 апреля количество ежедневных поездов увеличится еще на две пары "Ласточек".

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