МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Страны, которая может предоставить полностью аналогичный турецкому отдых, нет — альтернативы будут или дороже, или не "не дотягивают" в плане сервиса. Туры по России не исключение: "турецкие" условия, например, в Сочи, обойдутся семье из трех человек в три раза дороже, чем в Анталии. Но есть и доступные направления, такие как Дагестан или Абхазия — цены там, напротив, ниже турецких в несколько раз. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

Правительство России на прошлой неделе объявило о приостановке регулярного чартерного авиасообщения между Россией и Турцией до 1 июня. Без отпуска на теплых курортах уже остались около полумиллиона российских туристов. Отдых летом в Турции — тоже под вопросом, ведь ограничения полетов могут продлить.

После объявления о приостановке полетов на курорты Турции, стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма на майские праздники выросла примерно на 80-120%, сообщили представители туристической отрасли. В летний период отдых может подорожать еще на 15-20%, прогнозировали ранее отельеры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на подобные заявления специалистов отрасли и уже направила ценовые запросы в отели, чтобы сравнить динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах в России в 2018-2021 годах.

Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сегодня рост связан с сезонностью, пандемией и закрытием границ, и как он отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период.

Кроме того, заместитель главы ведомства Тимофей Нижегородцев отметил, что сейчас антимонопольная служба занимается выявлением возможного координированного поведения участников туристической отрасли.

ДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ФАС также предложила открыть для россиян с низким уровнем заболеваемости COVID-19. 100-процентной альтернативы Турции, как таковой, нет. Однако выбирать приходится: вернуть деньги за тур или изменить направление поездки. Перенос тура в эту страну на более поздний срок — вариант уже опробованный. Какие гарантии могут дать туроператоры, если часть туров прошлого года и так была перенесена на этот год. И вот опять…

Замену Турции найти не так просто — все упирается в цену, говорит генеральный директор агентства "ТУР-ДЕ-ТУР" Лилия Капцова. Дело в том, что у российских авиаперевозчиков до сих нет регулярных чартерных рейсов на курорты в уже открытых странах. К примеру, раньше отдыхающие на курортах Египта (Шарм-эль-Шейхе, Хургаде) пользовались относительно дешевой стыковкой через Стамбул.

"Сейчас это сделать практически невозможно — билетов на оставшиеся два рейса в неделю из Москвы до Стамбула нет или они стоят половины всех денег, запланированных на отпуск", — отмечает Капцова.

Рейсы между Россией и Египтом — пока только до Каира. Затем нужно трансфером добираться до курорта. А это занимает 5-7 часов. Для туристов с детьми это очень неудобно, добавляет она. В результате даже демократичный отдых в Египте встанет в копеечку — с учетом прямых перелетов «Аэрофлотом» неделя на двоих начинается от 130 тысяч рублей. Несмотря на это, по данным туроператоров, Египет занимает 45% в объеме продаж на майские праздники.

"Если на турецкое побережье в июле семья из трех человек пока может улететь в 4-звездочный отель "все включено" за 70-75 тысяч на 7 ночей, то такой же отдых в Греции, Египте или на Кипре, учитывая неудобства перелета, обойдется на 20-30 процентов дороже" — резюмировала Капцова.

РОССИЯ ВАМ НЕ ТУРЦИЯ

Часть россиян предпочтет провести отпуск "на своем море" и уже ринулись за билетами. И дело не только в закрытии популярных туристических стран. Отдых в России сегодня — осознанный выбор многих туристов.

Ради наслаждения природой можно и потерпеть не всегда достойный сервис и инфраструктуру. Чего только стоит озеро Байкал, долина гейзеров на Камчатке, гора Ай-Петри в Крыму, Эльбрус. Помимо черноморских курортов будут выделяться "топы" прошлого года: Алтайский край, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

Если же говорить о морском отдыхе, то вариантов тоже много на любой вкус и кошелек. К примеру, отель "Прометей" в Сочи, который традиционно сравнивается со стандартными путевками в Турцию, на семью из трех человек в июле обойдется в 170 тысяч рублей за 7 ночей вместе с перелетом, подсчитала Капцова. Эксперт ожидает ажиотажного спроса на жилье в Сочи после закрытия Турции

Отдых в Анапе обойдётся в два раза дешевле, но на территории отеля не будет аква-развлечений, анимации для детей и трехразового питания.

"Краснодарский край станет самым дорогим курортным направлением", — соглашается генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова. По ее подсчетам, средняя цена путешествия туда в июне и июле на семью из трех человек за 7 ночей составит около 100 тысяч рублей в зависимости от типа размещения.

"Путешествие на Северный Кавказ будет самым бюджетным вариантом поездки внутри страны — средняя стоимость поездки из расчёта на одного человека составит 15-20 тысяч рублей", — подсчитала она.

Так, к нераскрученным направлениям стоит отнести Дагестан — многие стереотипы об отдыхе там уходят в прошлое, а цены на отдых самые щадящие. Неплохие апартаменты в Дербенте стоят от 20 тысяч рублей за неделю — и это летом, когда Каспийское море уже прогрето. Еще один морской курорт — Избербаш — предлагает не только неплохие отели, но и аквапарк. Поклонники истории смогут посетить старинную крепость, а экстремалы оценят поездки в горы. ФАС изучит рост цен на отдых на российских курортах

Доступным можно считать и отдых в Абхазии — в начале лета там уже купаются, и цены на отдых ниже сочинских. Тур с перелетом в начале лета сейчас можно забронировать по цене от 35 тысяч рублей на неделю за двоих с трехразовым питанием. Конечно, турецкого сервиса в этой стране не будет, но море и вкусная еда — обязательно!