МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ряд мошенников выдают себя за сотрудников интернет-магазинов — покупателю, сделавшему заказ, могут позвонить уже через несколько минут, чтобы уточнить данные банковской карты, пытаясь таким образом выманить сведения о платежных инструментах или персональную информацию. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Эксперты сообщили о масштабной атаке на мессенджер Facebook

По его словам, мошенники могут получить информацию о потенциальной жертве и данные о сделанном заказе от недобросовестных сотрудников колл-центров магазинов, которые сливают такие сведения за вознаграждение.

"Зарплата у них не такая большая, а на одних сливах операторы могу зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц", – рассказал эксперт.

Другим источником информации для мошенников могут быть компьютеры сотрудников, которые работают на удаленке и не уделяют достаточного внимания вопросам безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их

Чтобы обезопасить себя, нужно самому перезвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.

"Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина. Если вы не уверены, что звонок поступил от оператора магазина, то проще всего самостоятельно позвонить в этот магазин и самостоятельно сделать заказ у оператора", – посоветовал Пащенко.

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