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Минпромторг рассказал, когда выйдут на улицы первые автобусы на водороде
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Первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "В рамках исполнения... ПРАЙМ, 22.04.2021
минпромторг, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации В.В. Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024 году", — сообщили в министерстве.
При этом массовое внедрение транспорта на водороде возможно лишь при развертывании соответствующей заправочной инфраструктуры, уточнили в Минпромторге.
"Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", — считают в министерстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. "Камаз" уже заявил о начале соответствующих разработок, автопроизводитель намерен создать автобус на водороде в этом году и начать его тестовые испытания.
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