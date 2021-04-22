МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минэнерго повысило прогноз потребления газа как моторного топлива

"В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации В.В. Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024 году", — сообщили в министерстве.

При этом массовое внедрение транспорта на водороде возможно лишь при развертывании соответствующей заправочной инфраструктуры, уточнили в Минпромторге.

"Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны", — считают в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. "Камаз" уже заявил о начале соответствующих разработок, автопроизводитель намерен создать автобус на водороде в этом году и начать его тестовые испытания.

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