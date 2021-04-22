МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) отмечает трехзначный рост общих продаж (gross merchandise value, GMV) в текущем апреле, говорится в сообщении группы.

"В апреле динамика GMV группы демонстрирует трехзначный рост на фоне резкого, но относительно непродолжительного падения показателей продаж в апреле 2020 года из-за введения режима самоизоляции и ограничений для непродовольственных розничных магазинов в большинстве регионов России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в сообщении. Эксперт назвал диапазон колебания рубля в ближайший месяц

Ритейлер напоминает, что эти ограничения оказывали негативное влияние на розничные продажи, включая работу магазинов как пунктов выдачи интернет-покупок и фулфилмент онлайн-заказов.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец марта 2021 года группа объединяла 1 098 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (порядка 60% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".