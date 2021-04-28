С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал не противоречащими конституции взаимосвязанные нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и федерального закона о несостоятельности (банкротстве), позволяющие судам при соблюдении ряда условий обращать взыскание на единственное жилье гражданина-должника, следует из материалов суда. Россиянам спишут без суда более миллиарда рублей долгов

КС во вторник опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности второго абзаца второго первой части статьи 446 ГПК РФ и третьего пункта статьи 213.25 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Дело рассматривалось по жалобе жителя Калужской области Ивана Ревкова, который в 1999 году одолжил деньги знакомой, не вернувшей этот долг. Также заявитель не смог добиться его погашения в судебном порядке. При этом с учетом индексации задолженность перед Ревковым возросла до 4 миллионов рублей, тогда как должница успела купить квартиру площадью более 110 квадратных метров и признать себя банкротом. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, однако суды не удовлетворили это требование на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.

Как напомнил КС, в его постановлении от 14 мая 2012 года указывается, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья гражданина-должника должен распространяться на жилплощадь, параметры которой являются "разумно достаточными" и позволяют избежать нарушений конституционного права на жилище. При этом законодателю предписывалось изменить нормы ГПК с тем, чтобы урегулировать "пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению".

"Предписанные изменения в законодательство… не внесены… За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение", — отмечается в постановлении КС России.

Констатировав, что соответствующее законодательство по-прежнему нуждается в корректировке, КС постановил, что взаимосвязанные законоположения не противоречат конституции, поскольку "не могут быть нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения (их части), предусмотренные этими законоположениями, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника".

При этом, как отмечается в постановлении КС РФ, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Также следует учесть соотношение между рыночной стоимостью жилья и величиной долга.

"У законодателя сохраняется обязанность внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из постановления Конституционного суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года… и настоящего постановления", — заключил КС РФ, направив дело заявителя на пересмотр.

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