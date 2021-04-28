МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Хот-дог является самой дорогой в РФ уличной едой, пирожки с капустой — самой дешевой, сосиска в тесте — самая популярная, а чебурек — самая подорожавшая, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор". В России предложили по-новому маркировать фастфуд

Эксперты на основании данных чеков смарт-терминалов в пекарнях и точках продаж еды навынос проанализировали самую покупаемую в РФ выпечку в апреле 2021 и 2020 года. "Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Ее средняя цена в России — 38 рублей. За года она подорожала на 9%", — сообщили в компании. В Москве такой пирожок — с сосиской внутри — стоит 55 рублей, в Санкт-Петербурге — дешевле, 52 рубля, а минимальная стоимость (12 рублей) зафиксирована в Омской и Кировской областях.

Сосиска, вложенная в разрезанную булку и политая кетчупом, или хот-дог — на восьмом месте в десятке популярных перекусов. Она же — и самая дорогая: средняя цена хот-дога в апреле составила 98 рублей, прибавив за год 22%. Самые дешевые, по средней цене 27 рублей — пирожок с капустой и пирожок с картошкой: в топ-10 уличных перекусов они занимают четвертое и шестое место, подорожав за год на 12% и на 6%.

На втором месте по популярности — беляши: в среднем в России они стоят 54 рубля, на 36% дороже, чем в прошлом году, а в Москве и Петербурге их цена чуть выше — 57 рублей. Самые дешевые беляши, за 15 рублей, можно купить в отдельных торговых точках Астраханской, Смоленской и Омской областей, а также в Волгоградской области и в Приморье.

На третьем месте — курники: за год они подешевели на 12%, до 65 рублей в среднем по стране. В Москве такой пирог в среднем стоит 79 рублей, в Петербурге ― 94 рубля, а самые дешевые курники, по 19 рублей, продают в некоторых продуктовых лавках Татарстана, Башкирии и Тюменской области.

Чуть дороже обойдутся пончики (9 место) и ватрушки с творогом (7 место): пончик за год в РФ подорожал на 8% и стоит в среднем 31 рубль, а творожная ватрушка — подешевела на 5% и обойдется в 32 рубля. На десятом месте по популярности — самса (треугольник из слоеного теста с начинкой из мяса и картошки): она в два раза дороже пончиков и ватрушек, ее средняя цена — 65 рублей, на 17% выше, чем в апреле прошлого года.

На пятом месте в топе популярного фастфуда ― чебуреки, которые в среднем по стране стоят 78 рублей. Средняя цена в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 52%: согласно данным "Эвотора", это самый большой рост среди перечисленных в рейтинге товарных позиций.

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