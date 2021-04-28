Названы главные минусы жилых домов вблизи строек
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Наличие площадки под будущее строительство или начатая стройка сильно снижают привлекательность уже построенных вблизи домов из-за неприятного соседства, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Основными опасностями строек вблизи жилых домов могут стать шумовой фон от проводимых работ, пыль, вырубка деревьев с целью последующего облагораживания территории, а также возможный снос тех или иных инфраструктурных построек, к которым привыкли жители района, отметил директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев.
"Даже при условии соблюдения всех нормативов и времени проведения шумных работ не все жители района, в котором проводится строительство, рады такому соседству", — сказал он.
Иногда потенциальные покупатели принципиально не рассматривают квартиры в новостройках или рядом с возводимыми комплексами, опасаясь шума, пыли и неудобств от ремонта и строительных работ, подчеркнул руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.
"Как правило, этот фактор становится критичным для семей с маленькими детьми и пожилыми родственниками, а также для тех, кто постоянно работает или учится из дома", — сказал аналитик, добавив, что "ограничение" в виде стройки по соседству все же не всегда учитывается при выборе жилья.
Директор по развитию департамента городской недвижимости Knight Frank Игорь Егоров отметил в свою очередь, что покупатели зачастую обращают внимание даже на площадки вокруг дома, которые в дальнейшем могут быть застроены. "Многие интересуются и планами по застройке, назначением земельных участков и прочими деталями", — сказал он.
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