МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Наличие площадки под будущее строительство или начатая стройка сильно снижают привлекательность уже построенных вблизи домов из-за неприятного соседства, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Хуснуллин назвал регионы, опережающие планы по строительству жилья

Основными опасностями строек вблизи жилых домов могут стать шумовой фон от проводимых работ, пыль, вырубка деревьев с целью последующего облагораживания территории, а также возможный снос тех или иных инфраструктурных построек, к которым привыкли жители района, отметил директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев.

"Даже при условии соблюдения всех нормативов и времени проведения шумных работ не все жители района, в котором проводится строительство, рады такому соседству", — сказал он.

Иногда потенциальные покупатели принципиально не рассматривают квартиры в новостройках или рядом с возводимыми комплексами, опасаясь шума, пыли и неудобств от ремонта и строительных работ, подчеркнул руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

"Как правило, этот фактор становится критичным для семей с маленькими детьми и пожилыми родственниками, а также для тех, кто постоянно работает или учится из дома", — сказал аналитик, добавив, что "ограничение" в виде стройки по соседству все же не всегда учитывается при выборе жилья.

Директор по развитию департамента городской недвижимости Knight Frank Игорь Егоров отметил в свою очередь, что покупатели зачастую обращают внимание даже на площадки вокруг дома, которые в дальнейшем могут быть застроены. "Многие интересуются и планами по застройке, назначением земельных участков и прочими деталями", — сказал он.

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