МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Об этом "Ведомостям" рассказали представители нескольких торговых сетей и поставщиков. Ополовинить кошельки. Что и почему может подорожать к лету

Так, представитель сети магазинов "Верный" подтвердил, что еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока сеть не приняла ни одного из предложений о повышении стоимости.

В свою очередь, коммерческий директор гастрономов "Красный Яр" Вадим Журов подтверждает, что закупочные цены на крупы имеют "устойчивую тенденцию к росту".

В крупнейший ритейлер в Восточной Сибири "Командор" также поступают предложения о повышении цены на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья (на 3–5%), говорит руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

Исполнительный директор Руспродсоюза, куда входят крупные производители крупы, Дмитрий Востриков подтверждает рост цены на гречку (+10%), по другим крупам он называет ситуацию стабильной. По его словам, дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указывает, что экспорт в этом году и правда очень высокий. С начала сезона, то есть с сентября 2020 года, вывезено около 220 тысяч тонн гречихи и гречки, то есть примерно четверть от всего их производства. Это больше, чем за весь прошлый сезон. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечает, что заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Значительная часть гречихи, по его словам, действительно распродана.

Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг. Он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, говорят двое из них. "Отдельно по ценам на крупы", уточнил представитель Минпромторга, запроса не было, но ведомство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

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