КАИР, 28 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco ведет переговоры о продаже доли компании в размере 1% одной из ведущих мировых энергетических компаний, сделка может быть заключена в течение ближайших двух лет, сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман. Bloomberg: Saudi Aramco допускает продажу доли в газопроводном бизнесе

"Возможна продажа (доли компании — ред.) ведущим международным инвесторам <…> в течение ближайшего года-двух. Переговоры идут о приобретении доли в размере 1% одной из ведущих мировых энергетических компаний", — сказал наследный принц в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала Al-Arabiya.

По словам бен Сальмана, "это будет очень важная сделка для укрепления продаж Aramco" в стране потенциального покупателя. Он уточнил, что речь идет о рынке "очень крупного государства".

Принц сообщил, что "идут также другие переговоры о покупке различных долей акций Aramco".

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках — Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.