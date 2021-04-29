МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Добиться уничтожения борщевика Сосновского можно, если это делать в апреле-мае, когда растение еще не набрало силу, рассказала в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина. Дроны-разведчики и наземные беспилотники будут бороться с борщевиком

По ее словам, заниматься истреблением борщевика нужно коллективно.

"Если я у себя буду удалять это растение, а сосед оставит его, то результаты борьбы будут ничтожные. Только совместная борьба может помочь, причем именно сейчас. Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10-15 сантиметров. Самое главное – не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю", – сказала она.

Очень важно предотвратить распространение семян борщевика на новые территории, поэтому государственным службам следует заняться зарослями борщевика вдоль дорог.

"Когда борщевик растет вдоль дорог, вдоль крупных трасс, то можно обочины обрабатывать реагентами и активными химическими веществами, которые будут препятствовать росту растений. Это поможет предотвратить разнос семенного материала борщевика машинами", – отметила она.

На личных участках бороться с борщевиком лучше всего с помощью лопаты. Она напомнила, что выжигание этого растения может привести к пожару.

"Есть такой метод, когда попросту выжигается борщевик. Это делается в раннем, в зачаточном состоянии весной. Здесь есть опасность просто создать пожар. Если не регулировать, в какую сторону пойдет огонь, то можно неприятностей себе нажить. Поэтому на небольшом участке лучше всего просто выкапывать борщевик", – посоветовала Шипилина.

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