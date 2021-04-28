МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Прежде всего, по пути на дачу можно заработать штраф за неправильную перевозку животного. Находящийся в машине питомец может препятствовать обзору водителя и создавать помехи во время движения, за что вам могут выписать штраф в 500 рублей. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Автоэксперт объяснил, почему нельзя заправлять машину до полного бака

"Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов. В п. 23.3 говорится, что перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя либо другим образом ограничивать удобство управления. Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным", — отмечает юрист.

Кроме того, при хаотичном движении животного по салону, существует опасность его травмирования.

"Если повезет, то владелец автомобиля может отделаться только предупреждением. Но сотрудник полиции может выписать и штраф в размере 500 рублей за нарушение правил транспортировки грузов", — говорит Редин.

Также штраф может грозить, если животное не пристегнуто ремнем безопасности. Названы нарушения, за которые в новых ПДД будет предусмотрен штраф

"Возникает логичный вопрос, по какой причине его следует пристегивать, если, согласно правилам, его рассматривают как груз. Данное замечание будет уместным, но случаев, когда водителя оштрафовали таким образом, достаточно", — указал эксперт. Согласно ПДД, в обязанности водителя входит контроль правильности размещения и закрепления груза, чтобы предотвратить его падение или создание помех для движения.

Кроме того, наказание может быть вынесено за жестокое обращение с животными, а именно за оставление животного в закрытой машине на парковке. "В качестве санкции возможен штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на протяжении 1 года, а также ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет", — подчеркивает юрист.

Оштрафовать могут и за перевозку негабаритных стройматериалов. Если груз негабаритный и выступает за пределы машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен знаками "Крупногабаритный груз". В тёмное время суток передний край негабарита следует обозначать фонарём или световозвращателем белого цвета, задний — фонарём или световозвращателем красного цвета. С 1 июня российских водителей ждет новый штраф

Несоблюдение этих правил приведёт к штрафу в размере 500 рублей.

Штраф за стоянку в водоохранной зоне составляет 3-4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8-12 тысяч — для должностных и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц.

Кроме того, эксперт напомнил о правилах перевозки мусора в машине. Выбрасывать его можно в строго отведённых местах, за выброс мусора на обочину дороги предусмотрен штраф в 2000 рублей.

В 2021 году изменится ответственность водителей за нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Согласно новым поправкам, штраф за самовольное открытие шлагбаума переезда вырастет до 5000 рублей, указывает юрист.