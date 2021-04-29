МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость пасхального стола, состоящего из кулича, яиц, творожной пасхи, свечей и набора для окрашивания яиц, для россиян в этом году составит 1 тысячу рублей, следует из сообщения сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет". В отрасли сообщили о снижении отпускных цен на яйца

Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.

"По внутренним данным "СберМаркета", средняя стоимость готового кулича в 2021 году составляет 477 рублей, десятка яиц — 85 рублей, творожной пасхи — 312 рублей. Свечи (4 шт) и набор для окрашивания яиц (4 цвета) обойдутся в 106 и 20 рублей соответственно. Так, праздничный пасхальный стол будет стоить россиянам 1 000 рублей", — говорится в сообщении.

К Чистому четвергу, когда православные обычно заканчивают печь куличи и красить яйца, "СберМаркет" также проанализировал, что в Страстную неделю россияне стали в 26 раз чаще, чем на предыдущих неделях, заказывать готовые куличи, творожные пасхи — в 9 раз, а формы для выпечки кулича и наборы для окрашивания яиц — в 7 раз.

"Из ингредиентов для приготовления домашнего кулича россияне в два раза чаще обычного стали покупать цукаты, изюм, сахарную пудру и пищевой краситель", — добавили в сообщении.

Пресс-служба сервиса также отмечает, что россияне все чаще заказывают продукты к праздникам онлайн, так, продажи определенных видов товаров в эти периоды растут, как, например, рост спроса на конфеты к 8 марта.

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