МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Почти треть россиян на своих дачных участках постепенно отказывается от газонов в пользу грядок, а урожай на шести сотках сейчас может быть достаточным для того, чтобы как минимум несколько месяцев обходиться без магазинных овощей, рассказала в интервью РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Россиянам посоветовали эффективный метод борьбы с борщевиком

"Думаю, ценность дачи особенно повысилась после пандемии: все поняли, что это такое — иметь собственный мир, где есть все необходимое. Например, по разным оценкам, 60-70% россиян собираются вернуть на свои участки грядки вместо газона", — сказала Воронова.

Она напомнила, что во времена Советского Союза садовый участок был источником "самого необходимого из еды, которой не хватало в магазинах" — свежих овощей, фруктов, ягод, даже мяса, поскольку разводили кур и кроликов.

"Потом, когда жизнь наладилась, садоводы стали больше интересоваться дизайном и не хотели ничего сажать – в основном только цветы, газоны. Сейчас снова все меняется. Наши соотечественники хотят и красивый участок, и огород с полезными фруктами, овощами и ягодами, потому что понимают, что сегодня не получишь экологически чистой еды, если только не вырастишь сам", — сказала эксперт.

По ее словам, современная селекция на классических шести сотках позволяет получить такой урожай, чтобы несколько месяцев не ходить в магазин, например, за овощами, хотя из-за погодных аномалий и резких перепадов температур работы садоводам прибавилось.

"Раньше при не очень активном уходе с одного куста снимали до пяти томатов, а сейчас есть сорта, например "Софа" или "Монгольский карлик", которые даже без укрытия дают урожай в 25 килограммов с квадратного метра – конечно, если за ними ухаживать и использовать правильные удобрения. Я знаю примеры, когда урожаем с участка в четыре сотки люди себя обеспечивают на всю зиму", — сказала Воронова.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в четверг в 12.00 мск.

Читайте также:

Юрист напомнил, за что могут оштрафовать по дороге на дачу