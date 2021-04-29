МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Самое доступное первичное жилье — в таких городах, как Челябинск (приобрести квартиры там можно на 48,7 зарплат), Краснодар (56,9 зарплат), Сургут (58,1), Ханты-Мансийск (62,7), Туапсе (62,8), Горячий Ключ (66,9), Красноярск (71,4), Екатеринбург (72,7), Пермь (73,9), Саратов (74,5). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные, представленные федеральной компанией "Этажи". 

Денежные купюры и домик

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Согласно совместному исследованию "Бест-Новострой" и платформы bnMap.pro, по доступности лидируют Тюмень (72 зарплаты), Краснодар и Ульяновск (по 73 зарплаты), Уфа (77), Тверь (79), Самара и Волгоград (по 85 зарплат).

При этом самым недоступным оказалось жилье в Сочи. По информации "Этажей", чтобы купить там первичную однушку, нужно 144,3 средних зарплаты. А согласно данным "Бест-Новострой" и платформы bnMap.pro, для этого нужно 283 средних ежемесячных дохода в Краснодарском крае.

Цены на недвижимость отличаются в различных субъектах и зависят от многих факторов. Например, от стоимости земельных участков, платы за подключение к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения, транспортной доступности для доставки завозных материалов и оборудования, соотношения спроса и предложения на рынке недвижимости, региональных мер поддержки девелоперов, объяснил директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

По словам председателя совета директоров "Бест-Новострой" Ирины Доброхотовой, цены на жилье также зависят от климатической зоны. В частности, в южных регионах строительство легче и потому дешевле — не требуются "антифризы" для бетонной смеси, легче работать с почвой, инженерными сетями и так далее.

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