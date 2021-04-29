МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Самое доступное первичное жилье — в таких городах, как Челябинск (приобрести квартиры там можно на 48,7 зарплат), Краснодар (56,9 зарплат), Сургут (58,1), Ханты-Мансийск (62,7), Туапсе (62,8), Горячий Ключ (66,9), Красноярск (71,4), Екатеринбург (72,7), Пермь (73,9), Саратов (74,5). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные, представленные федеральной компанией "Этажи". Средний чек по ипотеке в России обновил исторический максимум

Согласно совместному исследованию "Бест-Новострой" и платформы bnMap.pro, по доступности лидируют Тюмень (72 зарплаты), Краснодар и Ульяновск (по 73 зарплаты), Уфа (77), Тверь (79), Самара и Волгоград (по 85 зарплат).

При этом самым недоступным оказалось жилье в Сочи. По информации "Этажей", чтобы купить там первичную однушку, нужно 144,3 средних зарплаты. А согласно данным "Бест-Новострой" и платформы bnMap.pro, для этого нужно 283 средних ежемесячных дохода в Краснодарском крае.

Цены на недвижимость отличаются в различных субъектах и зависят от многих факторов. Например, от стоимости земельных участков, платы за подключение к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения, транспортной доступности для доставки завозных материалов и оборудования, соотношения спроса и предложения на рынке недвижимости, региональных мер поддержки девелоперов, объяснил директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

По словам председателя совета директоров "Бест-Новострой" Ирины Доброхотовой, цены на жилье также зависят от климатической зоны. В частности, в южных регионах строительство легче и потому дешевле — не требуются "антифризы" для бетонной смеси, легче работать с почвой, инженерными сетями и так далее.

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