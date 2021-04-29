МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Современным огородникам доступны любые стройматериалы и садовые инструменты, но ситуация с инфраструктурой в садоводческих товариществах все еще далека от идеальной, а с основной угрозой — пожарами из-за весеннего пала — часто приходится бороться самостоятельно, сообщила в интервью РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Грядки на садовых участках россиян начали постепенно вытеснять газоны

"Сейчас нет проблем что-то купить. Но ситуация с инфраструктурой еще далека от идеальной: вопрос с хорошими дорогами до конца не решен, не везде проводят газ, у кого-то нет света", — сказала она, указав и на проблемы юридического плана, например, территориальные споры между владельцами дачных участков.

Собеседник агентства также подчеркнула, что основной угрозой для садоводов являются пожары, которые возникают весной из-за поджогов сухой травы. "Это нельзя делать по закону, но каждый год по весне поля все равно горят, вертолетов нет, а мы наготове со шлангом стоим", — сказала Воронова.

Она также обратила внимание, что отдельному члену СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества — ред.). тяжело справиться в одиночку, например, с мелиорацией участка, который находится в низине, а также с некоторыми вредителями — например, с жуком-типографом, от которого погибают хвойные деревья.

"В определенные годы солнечной активности он зарождается в очень большой популяции. Инсектициды, которые есть у дачников, садоводов, на него не действуют. Надо вызывать специальную службу, удалять пораженные деревья – и эта проблема не должна касаться рядовых садоводов, а решаться на уровне районных администраций", — сказала эксперт.

Воронова предостерегла и от различных блогеров без специального образования, которые "в погоне за лайками дают настолько диковинные советы, что урожай от них может просто пропасть". Она напомнила, что еще несколько лет назад в стране для садоводов издавалась специальная литература — и такие книги, публикации проверялись как с точки зрения русского языка, так и научной грамотности.

"Садоводам не хватает научного подхода, такого мини-профессионального образования. Книги сейчас уже не так популярны, а вот именно таких правильных знаний и не хватает", — заключила эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в четверг в 12.00 мск.

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