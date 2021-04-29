МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Авиабилеты, которые подешевели в прошлом году, к лету вернутся на уровень 2019 года и продолжат дорожать — таким прогнозом поделился с РБК совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев. В России после объявления длинных выходных взлетел спрос на авиабилеты

По его словам, компаниям нужно закрываться или повышать тарифы.

Как напоминал в марте глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков, с лета 2020 года цены упали на 30% и даже больше. "Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности", — обещал он.

Ванцев подтвердил, что в целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом. По его словам, лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара снизился на 15–20%, к тому же еще у них выросли затраты и по керосину, а стоимость билетов — нет.

"Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы", — подчеркивает совладелец Внуково.

При этом он предупредил, что поднимать тарифы нужно очень "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.

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