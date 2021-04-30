МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Холдинг РЖД в пятницу запускает между Москвой и Минском скоростные поезда "Ласточка", которые довезут пассажиров примерно за семь часов, сообщила компания. Билеты до Минска взлетели в цене из-за запрета на прямые рейсы в Турцию

Первые "Ласточки" отправятся из Москвы и Минска в 16.00 с прибытием в 22.55. Продажа билетов стартовала 15 апреля, и на первый поезд они были раскуплены за считанные часы. Цены начинались от 1428 рублей.

Затем ежедневно между столицами России и Белоруссии будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске), соответственно. Другие поезда между Москвой и Минском преодолевают этот путь примерно за 9 часов. То есть с запуском "Ласточек" время в пути сократится почти на два часа.

"Ласточка" между Москвой и Минском будет ходить в комплектации "Премиум", состоять из пяти вагонов и иметь три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый классы. В каждом составе — 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Отмечалось, что в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Также железнодорожным путешественникам стоит помнить об особенностях для въезда в страны в части ПЦР-тестов на коронавирус.

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