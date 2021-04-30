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В России скоро появится беспилотный маршрут для морских судов
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В ближайшие годы в России должен постоянно заработать беспилотный маршрут для морских судов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 30.04.2021
морские перевозки, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В ближайшие годы в России должен постоянно заработать беспилотный маршрут для морских судов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.
"Скоро появится постоянный маршрут, по которому регулярно будут ходить суда в беспилотном режиме. Один из возможных путей — это Санкт-Петербург–Калининград. Но финальное решение пока не принято", — сказал Песков в интервью газете "Известия".
По его словам, это могут быть и дальневосточные трассы. Он также отметил, что необходимо ввести в транспортную эксплуатацию реки, так как у России огромный потенциал в виде речной логистики.
Кроме того, как отметил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, в опытную эксплуатацию уже выходят летающие беспилотники.
"В закрытом режиме у нас уже было множество экспериментов по воздушной доставке. Я думаю, что у нас в стране тоже в ближайшие несколько лет появится несколько десятков маршрутов, связанных именно с беспилотной доставкой транспортных грузов", — уточнил Песков.
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