МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В ближайшие годы в России должен постоянно заработать беспилотный маршрут для морских судов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. В России создают шестиместный летающий автомобиль

"Скоро появится постоянный маршрут, по которому регулярно будут ходить суда в беспилотном режиме. Один из возможных путей — это Санкт-Петербург–Калининград. Но финальное решение пока не принято", — сказал Песков в интервью газете "Известия".

По его словам, это могут быть и дальневосточные трассы. Он также отметил, что необходимо ввести в транспортную эксплуатацию реки, так как у России огромный потенциал в виде речной логистики.

Кроме того, как отметил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, в опытную эксплуатацию уже выходят летающие беспилотники.

"В закрытом режиме у нас уже было множество экспериментов по воздушной доставке. Я думаю, что у нас в стране тоже в ближайшие несколько лет появится несколько десятков маршрутов, связанных именно с беспилотной доставкой транспортных грузов", — уточнил Песков.

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