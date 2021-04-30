МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Лица, готовящихся получить водительское удостоверение, будут обязаны сдать анализы для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на разработанный Минздравом новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Россиянам назвали самые частые ошибки при сдаче на права по-новому

Дополнительное исследование предстоит пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. В приказе не уточняется, что это за признаки. Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной. В 2019 году Минздрав уже пытался ввести подобные меры, но их раскритиковал президент Владимир Путин.

Сейчас документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины". Действующий приказ №344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику, наркодиспансер для постановки диагноза.

Еще одним новым испытанием станет проверка мочи на "наличие психоактивных веществ" — опиатов, каннабиноидов, кокаина, метадона. Этот анализ надо будет сдать тем, у кого врач выявил "признаки" наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.

"Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ" являются официальными противопоказаниями к управлению автомобилем. К ним относятся в том числе хронический алкоголизм, наркомания и "синдром зависимости" от различных других веществ.

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