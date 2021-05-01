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В России начинают штрафовать за высадку из транспорта детей без билетов
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Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу. Президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 01.05.2021
штрафы, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.
"За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. руб.; для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. руб.", — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.
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