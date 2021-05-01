МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу. Дольщики, правила ПДД и тест на COVID-19. Что ждет россиян с 1 мая

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.

"За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. руб.; для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. руб.", — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.

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