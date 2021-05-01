МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с мая начинает полеты из аэропорта "Шереметьево". Совладелец Внуково заявил о неизбежном подорожании авиабилетов

До этого авиакомпания летала только из московского "Внуково". Уходить из этого аэропорта лоукостер не планирует.

Первыми рейсами лоукостера из "Шереметьево" станут полеты из Москвы в Пермь. С 1 по 10 мая полеты будут выполняться по сокращённой программе (только в Пермь), а с 11 мая начнется запуск полномасштабной программы полетов.

В летнем сезоне 2021 года "Победа" будет выполнять из "Шереметьево" регулярные рейсы в 12 российских городов. В мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары; в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. Также в июне планировалось запустить рейсы из "Шереметьево" в Анталию — о том, как изменятся эти планы на фоне ограничения полетов в Турцию, пока не сообщалось.

"Победа" будет летать из "Шереметьево" на самолётах, которые ей передает "Аэрофлот". В этом году компания планирует получить 10 самолётов, в следующем — ещё 24.

Совет директоров "Аэрофлота" летом прошлого года утвердил стратегию развития группы до 2028 года. Новая стратегия предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов человек и снижение цены в эконом-классе по России в пределах 30%. Количество воздушных судов в парке группы составит до 600 единиц, из которых 235 – отечественные.

Стратегия также предусматривает усиление специализации авиакомпаний группы. Так, "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок, а развитие "Победы" позволит снизить цены и добиться доступности рейсов для граждан РФ, обеспечив "бюджетные" перевозки на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Наконец, авиакомпания "Россия", согласно этой стратегии, сосредоточится на перевозках внутри страны, "социально значимых" направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов.

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