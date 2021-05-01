МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Большая часть квартирных дверей легко поддается взлому, потому что установленные в них замки ненадежны, рассказал РИА Недвижимость мастер дверного дела с портала Profi.ru Андрей Абрамов. Названы города, где чаще всего срабатывали охранные системы жилья

"Если говорить честно, с точки зрения надежности установленных замков 90% горожан рискуют приехать после майских праздников и обнаружить вскрытую квартиру. Это связано с тем, что многие экономят и ставят не защищённые модели замков", — подчеркнул он.

Замки делятся на два типа: сувальные и цилиндрические, объяснил Абрамов. И те, и другие могут быть как надежными, противовзломными, так и очень простыми.

Например, цилиндрические замки стоимостью до 5 тысяч рублей защиты не обеспечат, но все, что дороже, естественно будет сделано из специальных материалов, из спецсплавов, с повышенной секретностью, объяснил эксперт.

Причем надежность не зависит напрямую от бренда, подчеркнул он. Так, у одного и того же производителя может быть в линейке простая модель за 1,5 тысячи рублей, которую можно вскрыть за 1,5-2 минуты. И у него же будет модель за 12 тысяч рублей, которая вскрывается минут 50. "Это очень хороший показатель, потому что обычно это шумно происходит", — подчеркнул Абрамов.

Тем, кто не хочет покупать новый замок, но хочет защитить квартиру от взлома, можно установить броненакладку на существующий, посоветовал эксперт.

"Она работает так: когда вы вставляете ключ в замок, вам нужно сделать оборот в броненакладке, и только потом ключ входит непосредственно в замок и начинает работать. Чтобы вскрыть такой механизм, потребуется от одного до трёх часов", — объяснил он.

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