МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Очередная мошенническая схема предполагает использование объявлений-двойников при продаже автомобилей с пробегом, передает autonews.ru. ГИБДД хочет ввести новые штрафы

Суть схемы состоит в том, что мошенник, найдя объявление о продаже автомобиля, создает такое же, но с гораздо более низкой ценой. С потенциальным покупателем злоумышленник общается от имени продавца, а с продавцом — от имени покупателя. Если с покупателем удается договориться, то он переводит деньги мошеннику, не получив в итоге машину, а продавец не получит денег, однако на его машину будет наложен арест.

Чтобы не попасться на такой вид мошенничества, эксперты советуют с подозрением относиться к объявлениям с заниженной ценой и не переводить деньги на карту.