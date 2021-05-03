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2021
https://1prime.ru/business/20210503/833594482.html
Названа новая угроза для водителей при продаже машины
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Очередная мошенническая схема предполагает использование объявлений-двойников при продаже автомобилей с пробегом, передает autonews.ru. Суть схемы состоит в том, что мошенник,... ПРАЙМ, 03.05.2021
мошенничество, авто, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Очередная мошенническая схема предполагает использование объявлений-двойников при продаже автомобилей с пробегом, передает autonews.ru.
Суть схемы состоит в том, что мошенник, найдя объявление о продаже автомобиля, создает такое же, но с гораздо более низкой ценой. С потенциальным покупателем злоумышленник общается от имени продавца, а с продавцом — от имени покупателя. Если с покупателем удается договориться, то он переводит деньги мошеннику, не получив в итоге машину, а продавец не получит денег, однако на его машину будет наложен арест.
Чтобы не попасться на такой вид мошенничества, эксперты советуют с подозрением относиться к объявлениям с заниженной ценой и не переводить деньги на карту.