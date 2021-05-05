МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. К росту цен на гречку может привести введенный ранее правительством временный запрет на вывоз гречихи из России, рассказал Ura.ru руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС), экс-глава холдинга "Аривера" Илья Калеткин. Путин поручил добиться предсказуемости цен на товары к первому июля

"Запретами цену не собьешь. Какой-то краткосрочный эффект возможен, но в среднесрочной, тем более в долгосрочной перспективе это просто приведет к дефициту этого продукта. А дефицит он никак не может сказаться на снижении стоимости", — высказался Калеткин. Запрет экспорта он считает слишком простым, и в то же время непредсказуемым методом. Так, Калеткин высказал мнение, что из-за запрета экспорта сельхозпроизводители могут сократить посевные площади данной культуры, поскольку посчитают её выращивание рискованным.

В то же время директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда объяснила такое решение правительства стремлением обезопасить внутренний рынок при хорошем спросе на внешнем рынке. Этот спрос растет за счет девальвации и в силу ряда других причин. "В результате получается, что правительство ищет разные инструменты, каким образом можно обезопасить внутренний рынок в условиях, когда есть спрос на продукцию на внешнем рынке", — отметила она.

Ранее правительство РФ приняло постановление о запрете вывоза гречки и России, которое будет действовать с 5 июня по 31 августа.