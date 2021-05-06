МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Возможность установить в квартире русскую печь, благоприятные с точек зрения нумерологии и астрологии цифры и даты, правила фэн-шуй, стороны света и реакция на квартиру со стороны домашнего питомца – это те необычные критерии, которые порой высказывают покупатели жилья, сообщили РИА Недвижимость опрошенные риелторы. Россияне начали отказываться от одобренной ипотеки

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила, что наиболее распространенным странным пожеланием клиентов бывает соответствие дома и квартиры параметрам учения фэн-шуй.

"Была ситуация, когда пригласили на осмотр известного специалиста из Китая, который дал отрицательное заключение. Покупатели на этом не остановились и пригласили другого, высказавшего диаметрально противоположное мнение. В итоге от покупки они отказались, так как противоречивая информация от двух, казалось бы, авторитетных источников ввела людей в замешательство", — рассказала она.

Был случай, когда клиент хотел найти квартиру в старом фонде с возможностью установки в ней настоящей русской печки, поэтому смотрел верхние этажи зданий и планировал вывод трубы через кровлю дома, поделился эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Санкт-Петербурге Илья Паршиков.

Для некоторых клиентов расположение дома и его помещений по сторонам света превышает важность состояния самого дома, отметила Литинецкая. "Были у нас и те, кто выбирал жилье с домашним питомцем. И если тому, как казалось хозяину, что-то не нравилось, то вариант сразу признавался неподходящим", — вспомнила она.

Эксперты агентства недвижимости "Азбука жилья" рассказали, что некоторые покупатели консультируются с астрологами и считают, что чем меньше собственников, тем лучше энергетика в доме.

"Астрологи действительно популярны. Были покупатели, которые искали загородный дом на протяжении долгого времени, но постоянно отказывались от сделок. В итоге они сделали неожиданный и не самый выгодный выбор, который был обусловлен тем, что просмотр проходил в удачный период лунного календаря", — рассказала Литинецкая.

В практике также был клиент, который приходил на просмотры с экстрасенсом, и эксперт составлял натальную карту всего района, где расположен дом, вспомнила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

Литинецкая отметила, что среди клиентов часто встречаются любители нумерологии. "Один клиент обратился к нам 31 декабря за лотом, представленным на сайте под номером 31. Мотивировка была следующей – этот загородный коттедж однозначно принесет ему удачу", — рассказала она.

Читайте также:

Назван способ снизить стоимость жилья