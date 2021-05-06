МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Московскую область, вторым по популярности местом их отдыха является Краснодарский край, замыкает тройку таких регионов Тульская область, самым же популярным городом стал Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек

Согласно данным "Билайн.Аналитика" (в основе расчетов — обработка обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами оператора, давшими согласие на обработку этих данных) почти 30% жителей уехали из Москвы на майские праздники с 29 апреля по 3 мая, причем более половины из них покинули столицу 1 мая.

"Более 40% покинувших столицу поехали в Московскую область, этот регион занимает первое место по популярности. На втором месте — Краснодарский край, замыкает тройку лидеров Тульская область. На четвертой и пятой строчках расположились Владимирская и Калужская области соответственно", — уточняют аналитики оператора.

Самым популярным городом среди москвичей в период первых майских праздников стал Санкт-Петербург (чуть более 1% уехавших из Москвы), за ним следует Сочи, куда поехали менее 1% жителей Москвы. На третьем месте — Воронеж, на четвертом – Нижний Новгород, на пятом – Волгоград.

Читайте также:

Роспотребнадзор оценил решение отдыхать за городом в майские праздники