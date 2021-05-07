МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Главными рисками при альтернативных сделках на вторичном рынке жилья являются нарушение последовательности действий и включение в цепочку большого количества квартир, рассказали представители риелторских агентств, опрошенные РИА Недвижимость. Аналитики предупреждают россиян о проблемах с ипотекой

Основной риск альтернативной сделки заключается в ее сложности и большом количестве участников процесса, в то время как подписание всех договоров купли-продажи должно произойти одновременно. По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлии Дымовой, самый высокий риск несет первый в цепочке продавец, который должен получить деньги по факту регистрации всех переходов права на квартиры в цепочке. Это необходимое условие для раскрытия аккредитивов или банковских ячеек.

"Из-за случаев, когда по сделкам могут быть разные сроки регистрации, мы не рекомендуем включать в цепочку больше трех-четырех объектов", — рассказывает директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова.

Юрист агентства недвижимости "Азбука жилья" Елена Семенча уточняет, что привести к разрыву сделки может запрет на регистрационные действия с квартирой или ее арест.

В случае таких разрывов есть риск по выплате неустойки, если в договоре купли-продажи не были предусмотрены такие риски, соглашается заместитель юридического департамента федеральной компании "Этажи" Никита Пилюгин.

"Лучший вариант обезопасить себя при таких сделках — четко прописывать процедуру расторжения договора на случай форс-мажора. Это способно обезопасить обе стороны сделки. Одну от необоснованного отказа от проведения сделки, другую — от попадания в долговой капкан", — отметил Пилюгин.

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