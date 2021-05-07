МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или березового сока в России не введено, и ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление Минприроды. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что, согласно нормативам Минприроды, сбор грибов и ягод разрешен всем желающим "для личных целей". Но при этом доходы от сдачи дикоросов налогами не облагаются и формально тоже не относятся к профессиональным занятиям, для которых нужны лицензии, договоры аренды участка и другие бумаги.

Поэтому у человека, отправившегося в лес по грибы и ягоды с собой никаких обязательных документов быть не должно и лесной инспектор не вправе их требовать. К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Более того, как отмечает Минприроды, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса.

Вопросы у представителей власти скорее возникнут не к человеку с корзиной, а к тем, кто устраивает в лесах пусть даже временные хранилища и сушилки для собранных грибов, ягод и растений, добавили в министерстве.

Кроме того, инспектор имеет полное право осмотреть собранный урожай на предмет "краснокнижных" или, например, галлюциногенных растений, — их сбор по понятным причинам запрещен. Спорить с лесничим не стоит — в своих владениях он имеет почти такие же права как полицейский. В том числе задержать человека, доставить его в отделение МВД, изъять орудие совершения правонарушения и транспортные средства.

Кроме федерального законодательства, в России действуют еще и региональные нормативные акты. В большинстве своем они дублируют общий порядок, однако могут быть и нюансы, о которых стоит знать. К примеру, в Тверской и Челябинской областях есть ограничение на минимальный размер шляпки срезанного гриба.

У любителей мелких лисичек с диаметром шляпки меньше 1,5 см или груздей, у которых шляпка меньше 2,5 см, при проверке будут проблемы. В других местах могут проконтролировать, срезаны ли ножки грибов острым ножом — иные способы их отделения приводят к порче грибницы и потому караются по закону. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.