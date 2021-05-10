МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Современные автомобили становятся все более комфортными и безопасными. При этом, любой из них может ехать намного быстрее, чем его менее технологический и более опасный собрат из недалекого прошлого. Набор ассистентов безопасности и комфорта расслабляет водителя, и он перестаёт воспринимать машину как источник потенциальных проблем. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказали, какие нарушения за рулем чреваты летальным исходом для водителя и пассажиров. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Как правило, мы относимся к машине как к удобному и безопасному мобильному гаджету, а это, к сожалению, совсем не так.

Несмотря на продвинутые характеристики авто последних поколений, и на них можно попасть в аварию. "И авария может оказаться очень тяжелой — автомобили стали быстрее, и системам пассивной безопасности непросто справляться с кинетической энергией удара", — говорит автоэксперт Егор Васильев.

"Неспроста все краш-тесты осуществляются на невысоких скоростях, а скорость напрямую влияет на тяжесть последствий при ДТП. Поэтому нарушение скоростного режима просто недопустимо", — указывает он.

Как правило, дороги рассчитаны на определенную скорость, которую не стоит превышать. Человек, с точки зрения физиологии, способен более-менее адекватно реагировать на внешние раздражители на скоростях до 40-50 километров в час. На более высоких скоростях мы не можем оперативно реагировать на возникающие проблемы, утверждает эксперт.

В свою очередь, автообозреватель Роман Щукин обращает внимание на то, что слишком медленное движение на практике так же опасно, как и слишком быстрое. "Ехать со скоростью потока и не создавать помех остальным — это очень поможет избежать аварийных ситуаций", — говорит он.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

К нерушимым правилам, которые не стоит нарушать за рулем, относится необходимость пристегиваться. Езда c непристегнутым ремнем безопасности, особенно на больших скоростях, крайне опасна, говорит технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

"В случае ДТП подушки безопасности непристегнутого автомобилиста могут не сработать или сработать с опозданием, что может привести к дополнительным травмам, не совместимым с жизнью", — говорит он.

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ

Эксперты предупреждают: нельзя управлять автомобилем расслабленно или отвлекаться от процесса, особенно по мере роста скорости.

"В случае возникновения внезапных проблем мы начинаем реагировать на них инстинктивно, а инстинкт исключает осмысленную оценку ситуации. Это значит, что реакция может быть неправильной и привести к тяжелым последствиям", — рассуждает Васильев.

Таким образом, машиной нельзя управлять, просто используя рефлексы. Рефлексы или навыки — это инструмент, пользоваться которым мы должны, задействуя интеллект.

По словам эксперта, при управлении машиной необходимо постоянно анализировать свои действия, действия окружающих и состояние дорожного покрытия, а для этого нужно правильно использовать своё зрение.

Категорически нельзя, проезжая мимо места аварии, пристально разглядывать, что же там произошло.

"Это запускает шейно-тонический рефлекс, который может спровоцировать неосознанное изменение курса движения машины в сторону направленного взгляда. При управлении машиной необходимо уметь использовать периферическое зрение, постоянно удерживая в мозгу картину происходящего вокруг, что означает еще и поддержание правильной дистанции между автомобилями", — говорит Васильев.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЕ СОСТОЯНИЕ

Категорически нельзя садиться за руль в неадекватном состоянии — алкоголь и прочие вещества совершенно недопустимы. Нельзя садиться за руль, если вы не выспались или устали, а также управлять автомобилем более шести часов без отдыха.

"В среднем каждое пятое ДТП в мире происходит из-за того, что водитель уснул за рулем, поэтому если вам предстоит дальняя дорога, лучше хорошо выспаться накануне, делать перерывы в движении или установить специальную программу, помогающую от засыпания”, — говорит Рязанов.

Более того, даже если вы просто чувствуете себя не очень хорошо, от поездки лучше воздержаться, советует и Васильев.

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Разумеется, самым опасным для жизни нарушением является езда в нетрезвом состоянии – каждое пятое ДТП в России случается по этой причине. Согласно статистике МВД, в 2020 году в таких происшествиях погибли 959 человек.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

Не следует особенно на высокой скорости вплотную приближаться к машине, которая двигается перед вами. Этим вы ставите себя в опасное и зависимое от другого водителя положение. Авто с грязными номерами перестанут пускать на ряд дорог

По словам Васильева, скорость реакции человека при управлении автомобилем в лучшем случае составляет 0,3 секунды. К тому же автомобиль должен еще и воспринять ваши управляющие действия, на что может уйти еще 0,2 секунды. Итого — 0,5 секунд. На обычной для города скорости 60 километров в час за это время автомобиль проедет 8 метров.

"Получается, если вы приблизились на меньшее расстояние, то уже находитесь в зоне риска, и при экстренном торможении машины перед вами авария неизбежна. Тем более, что у автомобилей может существенно отличаться тормозная динамика", — указывает специалист.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВОРОТНИКАМИ

Нельзя совершать манёвры без использования указателей поворота. Их использование не только показывает, что вы вежливый водитель. Они предупреждают остальных участников дорожного движения о ваших планах и дают вам возможность совершить маневр более безопасно.

"Большая часть аварий происходит именно во время манёвра. Так что не стоит пренебрегать этим простым правилом", — говорит Васильев.

ВНИМАНИЕ НА РУЛЬ

Залогом безопасности являются и правильные действия с рулем: нельзя отпускать его или держать неправильно.

Несмотря на наличие усилителей рулевого управления, на руле могут возникнуть серьезные реактивные усилия, справиться с которыми помогает правильный хват рук на руле.

"Для этого мы обязательно используем две руки, располагая ладони в точках 10-2 или 9-3, причем держимся за руль закрытым хватом. Ладонь обхватывает руль снаружи, а большой палец закрывает хват изнутри", — объясняет специалист.

НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ И ПРАВИЛО ТРЕХ "Д"

Нельзя провоцировать остальных участников движения — это приводит к неадекватной реакции.

"Бывает, что оскорбленный вами водитель может действовать даже в ущерб себе, провоцируя аварию или намеренно летя прямо в лоб обидчику", — отмечает Васильев.

"Не стоит думать, что на дороге все одинаково разумны — это объективно не так", — продолжает Щукин. Даже человек с годами стажа может допускать грубейшие ошибки или быть откровенным хамом.

"Поэтому правило трех "Д" будет актуально во все времена. "Дай дорогу дураку" — очень простое руководство к действию или к бездействию, которое иногда даже нужнее. Нельзя отвечать хамством на хамство, это всегда приводит к печальным последствиям", — предупреждает он.

Не следует и экспериментировать на дороге — для этого есть полигоны и учебные площадки. И не надо думать, что у вас все под контролем. Здоровое сомнение в своих навыках, по мнению Васильева, позволяет исключить большое количество ошибок. Лизинг не для всех: почему россияне предпочитают брать авто в кредит

"Знаете, чем отличается последняя секунда перед аварией европейского водителя и нашего? Европеец обычно кричит: "Боже мой!", а россиянин спокойным голосом говорит пассажиру: "Вася, смотри, как я умею". Так что разумный и адекватный стиль управления машиной не просто безопасен, но и позволяет потратить на поездку меньше времени и сил", — убежден автоэксперт.

"И самое главное – сосредоточенность. Годы опыта могут притупить бдительность, а дорога никогда этого не прощает. Все остальное вы узнаете из Правил дорожного движения", — подытожил Щукин.