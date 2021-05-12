МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские туристы активно интересуются у туроператоров датами возобновления продажи туров, а также ценами на путешествия в Грецию, сообщили РИА Новости опрошенные представители туристической отрасли. В ЕС назвали сроки восстановления туризма

Министр Греции Харис Теохарис 9 мая заявил журналистам, что с 14 мая страна намерена открыться для туристов, в случае если позволит эпидемиологическая обстановка. По его словам, Греция планирует принимать путешественников не только из стран Евросоюза, но и других, включая Россию. Как отметил Теохарис, в случае открытия страны, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, будут без исключений распространены и на туристов.

"Греция уверенно входила в топ-5 стран по бронированию в летнем сезоне. В этой стране мы имеем собственный принимающий офис. Этот факт позволит максимально быстро возобновить работу с направлением после официальных заявлений. Интерес к стране есть, туристы ожидают открытия, а также запуск чартерных программ. Что касается стоимости, то эта информация сегодня является одной из самых актуальных и находится в топе спроса клиентов", — сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

"Интерес у россиян есть сейчас к любой стране, куда можно выехать и в рамках адекватного бюджета. Наши партнеры (туристические агентства — ред.) активно интересуются датами открытия и возможными датами бронирования. Предполагаем, что спрос может превысить предложение, так как пока заявлены только регулярные рейсы, в то время как ранее было достаточно много чартерной перевозки", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

В ANEX Tour отметили, что цена тура на греческие курорты будет зависеть от ряда факторов, включая дату объявления властями открытия чартерного авиасообщения между Россией и Грецией. На формирование стоимости путевки влияют также курсы валют, дата официального начала туристического сезона (обычно начинается в мае-июне).

"Ввиду этих факторов возможно увеличение стоимости туров относительно предыдущих сезонов. Однако мы ожидаем хорошие SPO (special offer, специальное предложение — ред.) от наших партнеров, а значит — доступные предложения для наших туристов", — добавили в туроператоре.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, Греция в состоянии принять в сезон до миллиона российских путешественников.

"До пандемии коронавируса эта страна была на втором-третьем месте у россиян среди европейских государств. Она может принять от нескольких сотен тысяч до миллиона туристов из России. Перспективы большие, но вопрос в том, насколько оперативно консульские службы будут выдавать визовые документы и в каких регионах принимать. Плюс, многое будет зависеть от географии полетов, а также от того, в каком объеме откроется авиасообщение", — указал он.