2021-05-13T16:38:54+03:00
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2021-05-13T16:38:54+03:00
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Центробанк будет ограничивать кредитование сделок по слиянию и поглощению
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Банк России намерен дестимулировать кредитование банками вложений, которые не приводят к экономическому росту: банки смогут по своему решению повышать категорию качества и при... ПРАЙМ, 13.05.2021
кредитование, сделки, слияния и поглощения, цб рф, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России намерен дестимулировать кредитование банками вложений, которые не приводят к экономическому росту: банки смогут по своему решению повышать категорию качества и при положительных показателях постепенно формировать резервы, говорится в сообщении регулятора.
"По кредитам, направленным на сделки по слиянию и поглощению, с 1 октября 2021 года банки смогут по своему решению повышать категорию качества (из III в II категорию) с поэтапным доформированием резерва только при условии положительных показателей операционной деятельности заемщиков…. Изменения вступят в силу с 24 мая 2021 года", — отметили в ЦБ.
По данным регулятора, по залогам, которые используются для минимизации размера резерва на возможные потери, необходимый для реализации срок увеличивается с 270 до 365 дней. "Это даст банкам больше возможностей по учету залогов для снижения резервов", — пояснили в Банке России.
Изменение предполагает, что банки смогут продолжать применять подходы, предусмотренные для ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение одного года с даты их исключения из единого реестра субъектов МСП.
"У банков появится больше определенности при кредитовании МСП, что поможет стимулировать кредитование быстрорастущих предприятий", — заключили в ЦБ.