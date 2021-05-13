МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России намерен дестимулировать кредитование банками вложений, которые не приводят к экономическому росту: банки смогут по своему решению повышать категорию качества и при положительных показателях постепенно формировать резервы, говорится в сообщении регулятора. Центробанк спрогнозировал рост российской экономики в 2021 году

"По кредитам, направленным на сделки по слиянию и поглощению, с 1 октября 2021 года банки смогут по своему решению повышать категорию качества (из III в II категорию) с поэтапным доформированием резерва только при условии положительных показателей операционной деятельности заемщиков…. Изменения вступят в силу с 24 мая 2021 года", — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, по залогам, которые используются для минимизации размера резерва на возможные потери, необходимый для реализации срок увеличивается с 270 до 365 дней. "Это даст банкам больше возможностей по учету залогов для снижения резервов", — пояснили в Банке России.

Изменение предполагает, что банки смогут продолжать применять подходы, предусмотренные для ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение одного года с даты их исключения из единого реестра субъектов МСП.

"У банков появится больше определенности при кредитовании МСП, что поможет стимулировать кредитование быстрорастущих предприятий", — заключили в ЦБ.