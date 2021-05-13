МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В России фиксируется стабилизация цен на продукты, отмечают в пресс-службе привительства РФ. Замедлился рост цен на овощи: вместо привычного для весны роста цен по итогам апреля стоимость таких продуктов возросла только на один процент. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал в интервью радио Sputnik от том, что способствовало улучшению ситуации и чего ждать к осени. Власти сравнили рост цен на продукты в России со среднемировым

По его мнению, удержанию цен во многом способствовала развернутая властями кампания по давлению на производителей и ритейлеров и различные словесные интервенции. Так, были заключены соглашения о стабилизации цен на некоторые продукты, а также введены или повышены ряд экспортных пошлин. Сейчас же, с конца весны, подчеркивает Федяков, в полную силу начнет работать российский агропромышленный комплекс, что приведет к росту предложения при сохранении спроса. Таким образом, цены будут сбалансированы с помощью рынка, уверен он.

"Цены по ряду позиций стали более привлекательными для агропроизводителей, поэтому можно ожидать, что, возможно, урожайность и объем выпуска продукции будет выше, чем в 2020 году. Мы не ожидаем, что после снятия ограничения будет рост цен. К осени цены должны сбалансироваться сами собой", ‒ полагает Иван Федяков.