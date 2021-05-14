МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Более трех четвертей россиян считают, что проблема поддельных товаров является актуальной и требует решения со стороны властей, пишут "Известия" со ссылкой на результаты совместного исследования Центра развития перспективных технологий и агентства "Русопрос". Более половины россиян испытывали сомнения в подлинности товаров

"75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальной и требующей решения со стороны государства. С точки зрения решения проблемы 75,1% жителей страны считают, что поможет маркировка", — отмечается в исследовании.

В первую тройку товаров, которые нужно маркировать в первую очередь, респонденты включили лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%). Также они указали, что сомнения в подлинности возникают при покупке алкоголя, парфюмерии и обуви.

В качестве иных способами проверки подлинности, которые нужно ввести, участники опроса назвали просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрих-коду (13,9%) и маркировке на этикетке (13,3%).

При этом у мужчин чаще всего сомнения вызывают алкоголь, обувь и одежда, а у женщин — парфюмерия.

Исследование было проведено в конце марта методом онлайн-опроса. В нем участвовали жители крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, ряда других регионов.

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