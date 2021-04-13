МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Благодаря введению обязательной цифровой маркировки табачной продукции отличить легальные сигареты от нелегальных стало крайне просто. С июля прошлого года каждая легальная пачка сигарет имеет цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак" и убедиться в подлинности пачки. Если на пачке сигарет отсутствует цифровой код, или приложение не может его прочитать, это нелегальная продукция. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев. С 1 апреля в России обновятся цены на сигареты

Кроме цифрового кода и сведений о максимальной розничной цене, месяце и годе изготовления, производителе продукции, на пачке сигарет должны быть размещены предупреждения на русском языке о вреде потребления табачных изделий и соответствующие картинки.

Нелегальная продукция занимает сейчас не менее 10 % рынка. "Это привело к потерям государства более 85 млрд рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году", — отмечает Груздев.

Основной источник нелегальной табачной продукции — страны ЕАЭС, что обусловлено открытыми границами между Россией и странами-участницами союза, а также кратной разницей в ценах на табак.

"Более половины всего нелегального табака в России — это перетоки "серой" продукции из Белоруссии", — указывает эксперт.

Растёт на рынке доля и контрафактной продукции, то есть подделки под известные сигаретные бренды.

Нелегальными являются сигареты без российской специальной марки (или акцизной марки — для импорта) или с поддельными марками, а также пачки с настоящими марками, но введённые в оборот без уплаты акцизов или без регистрации в системе цифровой маркировки и нанесения обязательного цифрового кода. Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет

С апреля в России законодательно установлена единая минимальная цена на табачную продукцию, которая в этом году составляет 108 рублей. Ниже этого порога производители не могут устанавливать свои розничные цены в текущем году.

По мнению эксперта, инструмент единой минимальной цены станет дополнительным индикатором легальности продукта как для потребителей, так и для правоохранительных и контролирующих органов.

Несмотря на введение единой минимальной цены и ряд других изменений в законодательство, а также заметные усилия правоохранительных и контролирующих органов, сегодня остаются серьезные факторы риска, которые могут привести к существенному росту теневого сегмента.

В первую очередь, это налаженные контрабандистами потоки нелегального табака прежде всего из Белоруссии и других стран ЕАЭС. Второй фактор — резкое повышение на 20% табачного акциза с января, ведущее к росту цен на легальные сигареты, на фоне доступности на рынке контрабанды — дешевого нелегального продукта.

"Чтобы не допустить роста нелегального рынка, важна разумная акцизная политика, также необходимо принять все системные законодательные меры для пресечения поставок и оборота нелегальной продукции, и ввести специальный режим для транзитных и трансграничных перевозок табака по территории России", — считает Груздев.

Подробную информацию по проблематике нелегального оборота сигарет можно найти на интернет-портале "Стоп нелегальный табак".

"Портал информирует о том, какие риски несёт нелегальный табак, как выявлять контрафакт и контрабанду, куда обращаться в случае, если столкнулись с продажей нелегальных сигарет, а также содержит актуальные данные о ходе борьбы с нелегальным рынком", — заключил эксперт.