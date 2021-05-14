АФИНЫ, 14 мая — ПРАЙМ. Греция с 14 мая открывает границы для туристов – отменяются ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Турэксперты рассказали, где можно отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.

Правительство Греции оценивает открытие туризма как чрезвычайно важный шаг для общества и для экономики. Вместе с открытием туризма снимается запрет на передвижение между регионами страны, и в этот же день откроются музеи.

РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ВЪЕХАТЬ МОЖНО, НО НЕ НА ЧЕМ

Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции — российские авиационные власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Правительство поддержит туроператоров, вывозивших россиян из Турции

Российские туристы не посещали Грецию больше года – российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.

Сейчас летают в основном так называемые грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для туризма.

"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва – Афины. Два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean, а грузопассажирские рейсы выполняет "Аэрофлот" по маршруту Москва — Афины один раз в неделю, и разрешены ещё четыре рейса в неделю по другим маршрутам другим компаниям", — рассказал РИА Новости один из работников туриндустрии.

По его словам, из-за пандемии пассажиров стало меньше в сотни раз — в 2019 году регулярными рейсами было перевезено более 520 тысяч пассажиров, а в 2020 году примерно 2,3 тысячи пассажиров. Нерегулярными рейсами перевезли в 2019 году более 558 тысяч человек, а в 2020 году менее 400 пассажиров.

Помимо этого, до 14 мая действовало введённое Грецией ограничение на въезд до 4 тысяч российских граждан в неделю. Власти Греции обещают отменить квоту, но в 0.00 14 мая новое министерское решение еще не было опубликовано.

Россия и Греция согласуют дату начала регулярного авиасообщения на следующей неделе, сообщил МИД Греции после прошедшей 11 июля внеочередной телеконференции сопредседателей смешанной российско-греческой комиссии первого замглавы МИД Греции Милтиадиса Варвициотиса и министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Туроператоры заявляют о значительном интересе российских граждан к отдыху в Греции, однако бронировать поездки туристы опасаются из-за неопределенной ситуации.

Министр туризма Греции Харис Теохарис на пресс-конференции в связи с открытием 14 мая туризма сообщил, что Греция и Россия пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения, обсуждения продолжаются. Он пояснил это тем, что требуются очень сложные юридические шаги, и процесс требует времени. "Все стараются бороться с кризисом в здравоохранении, есть опасения врачей, и надо завершить разные процедуры", — сказал Теохарис, высказав умеренный оптимизм.

Таким образом санитарные власти хотят контролировать пассажирский поток, чтобы не допустить вспышки коронавируса.

В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из России надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Теохарис подтвердил, что Греция будет принимать туристов, привитых российской вакциной "Спутник" или китайской вакциной.

"Российский рынок – очень интересный рынок", — сказал он.

"ПОДНИМАЕМ ПАРУСА"

Туристы смогут отдохнуть в Греции в этом году безопасно, страны принимают все меры для этого, заверил министр. Расходы россиян на путевки в майские праздники выросли почти в десять раз

"Мы поднимаем паруса! Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире как место, известное гостеприимством и безопасностью", — заявил Теохарис на пресс-конференции, которую он под лозунгом "Поднимаем паруса!" провел в предместьях Афин, на фоне мыса Сунион и колонн храма Посейдона.

По словам министра, будет действовать комплексный план защиты здоровья с пятью уровнями безопасности. Это протокол въезда; работа системы целевой выборки для проверки на коронавирус; сеть карантинных гостиниц; внедрение новых санитарных протоколов; ускорение вакцинации.

Теохарис перед открытием сезона посетил Великобританию, Германию, Польшу, США, Россию, Сербию, Румынию, и всюду, по его словам, есть большой интерес к греческому туризму.

Санитарные протоколы по приему туристов не будут сильно отличаться от прошлогодних, сообщили РИА Новости туроператоры, сославшись на телеконференцию туроператоров и отельеров Крита с министрами туризма Харисом Теохарисом и защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом, состоявшуюся 8 мая.

Министр защиты граждан Хрисохоидис рассказал, что направят дополнительно полицейских в аэропорты, чтобы быстрее проходили контроль граждане третьих стран, в основном России, Израиля и Великобритании, очередей не будет.

Масочный режим будет действовать в местах общественного пользования, как и везде. На пляже маска не потребуется. Питание будет организовано так же, как и в прошлом году. Буфеты, шведский стол будут работать, накладывать еду будут сотрудники гостиницы.

Власти обещают, что вскоре уберут ПЦР-тест и заменят его на экспресс-тест.

Туркомпании и крупные отели уже готовы принимать туристов, набрали персонал, гидов, и теперь ждут туристов.

Туризм называют "тяжелой промышленностью" греческой экономики. В 2019 году он принес Греции 18,2 миллиарда евро доходов, страну посетили 34 миллиона туристов. В 2020 году значительная часть туристического сезона из-за пандемии была сорвана. С января по октябрь 2020 года Грецию посетили 7,4 миллиона человек, доходы от туризма составили 4,3 миллиарда евро.

С 7 ноября 2020 года Греция ввела локдаун, в связи с чем все туристические поездки были прекращены.

С 19 апреля был запущен пилотный проект по возобновлению туризма, а с 14 мая снимаются все ограничения. Значительного увеличение потока туристов власти Греции ожидают уже в наступающие выходные дни. Туры по России после майских праздников подешевели

Вместе с запуском туризма отменяются многие меры карантина — отменяются обязательные смс-сообщения о выходе из дома, разрешаются поездки между регионами и на острова, сокращается комендантский час. С 14 мая комендантский час будет начинаться в 00.30 (раньше с 23.00 до 5.00). К обычной работе вернутся магазины промышленных товаров, одежды, обуви, хотя и будут действовать ограничения на количество покупателей.

В Греции уже заработали предприятия общественного питания – таверны, рестораны, бары, кафе, хотя до конца мая останется запрет на живую музыку в ресторанах.

С 8 мая заработали организованные пляжи.

С 21 мая разрешены летние кинотеатры и открытые кинопоказы с заполненностью, с 28 мая возобновляются концерты и представления на открытом воздухе.

Археологические памятники в Греции открыты уже несколько недель, а с 14 мая откроются музеи. Как сообщили РИА Новости туроператоры, они смогут организовывать экскурсии для туристов.

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