АФИНЫ, 14 мая — ПРАЙМ. Греция с 14 мая открывает границы для туристов – отменяются ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых.
Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.
Правительство Греции оценивает открытие туризма как чрезвычайно важный шаг для общества и для экономики. Вместе с открытием туризма снимается запрет на передвижение между регионами страны, и в этот же день откроются музеи.
РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ВЪЕХАТЬ МОЖНО, НО НЕ НА ЧЕМ
Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции — российские авиационные власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы.
Российские туристы не посещали Грецию больше года – российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.
Сейчас летают в основном так называемые грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для туризма.
"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва – Афины. Два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean, а грузопассажирские рейсы выполняет "Аэрофлот" по маршруту Москва — Афины один раз в неделю, и разрешены ещё четыре рейса в неделю по другим маршрутам другим компаниям", — рассказал РИА Новости один из работников туриндустрии.
По его словам, из-за пандемии пассажиров стало меньше в сотни раз — в 2019 году регулярными рейсами было перевезено более 520 тысяч пассажиров, а в 2020 году примерно 2,3 тысячи пассажиров. Нерегулярными рейсами перевезли в 2019 году более 558 тысяч человек, а в 2020 году менее 400 пассажиров.
Помимо этого, до 14 мая действовало введённое Грецией ограничение на въезд до 4 тысяч российских граждан в неделю. Власти Греции обещают отменить квоту, но в 0.00 14 мая новое министерское решение еще не было опубликовано.
Россия и Греция согласуют дату начала регулярного авиасообщения на следующей неделе, сообщил МИД Греции после прошедшей 11 июля внеочередной телеконференции сопредседателей смешанной российско-греческой комиссии первого замглавы МИД Греции Милтиадиса Варвициотиса и министра транспорта РФ Виталия Савельева.
Туроператоры заявляют о значительном интересе российских граждан к отдыху в Греции, однако бронировать поездки туристы опасаются из-за неопределенной ситуации.
Министр туризма Греции Харис Теохарис на пресс-конференции в связи с открытием 14 мая туризма сообщил, что Греция и Россия пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения, обсуждения продолжаются. Он пояснил это тем, что требуются очень сложные юридические шаги, и процесс требует времени. "Все стараются бороться с кризисом в здравоохранении, есть опасения врачей, и надо завершить разные процедуры", — сказал Теохарис, высказав умеренный оптимизм.
Таким образом санитарные власти хотят контролировать пассажирский поток, чтобы не допустить вспышки коронавируса.
В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из России надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.
Теохарис подтвердил, что Греция будет принимать туристов, привитых российской вакциной "Спутник" или китайской вакциной.
"Российский рынок – очень интересный рынок", — сказал он.
"ПОДНИМАЕМ ПАРУСА"
Туристы смогут отдохнуть в Греции в этом году безопасно, страны принимают все меры для этого, заверил министр.
"Мы поднимаем паруса! Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире как место, известное гостеприимством и безопасностью", — заявил Теохарис на пресс-конференции, которую он под лозунгом "Поднимаем паруса!" провел в предместьях Афин, на фоне мыса Сунион и колонн храма Посейдона.
По словам министра, будет действовать комплексный план защиты здоровья с пятью уровнями безопасности. Это протокол въезда; работа системы целевой выборки для проверки на коронавирус; сеть карантинных гостиниц; внедрение новых санитарных протоколов; ускорение вакцинации.
Теохарис перед открытием сезона посетил Великобританию, Германию, Польшу, США, Россию, Сербию, Румынию, и всюду, по его словам, есть большой интерес к греческому туризму.
Санитарные протоколы по приему туристов не будут сильно отличаться от прошлогодних, сообщили РИА Новости туроператоры, сославшись на телеконференцию туроператоров и отельеров Крита с министрами туризма Харисом Теохарисом и защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом, состоявшуюся 8 мая.
Министр защиты граждан Хрисохоидис рассказал, что направят дополнительно полицейских в аэропорты, чтобы быстрее проходили контроль граждане третьих стран, в основном России, Израиля и Великобритании, очередей не будет.
Масочный режим будет действовать в местах общественного пользования, как и везде. На пляже маска не потребуется. Питание будет организовано так же, как и в прошлом году. Буфеты, шведский стол будут работать, накладывать еду будут сотрудники гостиницы.
Власти обещают, что вскоре уберут ПЦР-тест и заменят его на экспресс-тест.
Туркомпании и крупные отели уже готовы принимать туристов, набрали персонал, гидов, и теперь ждут туристов.
Туризм называют "тяжелой промышленностью" греческой экономики. В 2019 году он принес Греции 18,2 миллиарда евро доходов, страну посетили 34 миллиона туристов. В 2020 году значительная часть туристического сезона из-за пандемии была сорвана. С января по октябрь 2020 года Грецию посетили 7,4 миллиона человек, доходы от туризма составили 4,3 миллиарда евро.
С 7 ноября 2020 года Греция ввела локдаун, в связи с чем все туристические поездки были прекращены.
С 19 апреля был запущен пилотный проект по возобновлению туризма, а с 14 мая снимаются все ограничения. Значительного увеличение потока туристов власти Греции ожидают уже в наступающие выходные дни.
Вместе с запуском туризма отменяются многие меры карантина — отменяются обязательные смс-сообщения о выходе из дома, разрешаются поездки между регионами и на острова, сокращается комендантский час. С 14 мая комендантский час будет начинаться в 00.30 (раньше с 23.00 до 5.00). К обычной работе вернутся магазины промышленных товаров, одежды, обуви, хотя и будут действовать ограничения на количество покупателей.
В Греции уже заработали предприятия общественного питания – таверны, рестораны, бары, кафе, хотя до конца мая останется запрет на живую музыку в ресторанах.
С 8 мая заработали организованные пляжи.
С 21 мая разрешены летние кинотеатры и открытые кинопоказы с заполненностью, с 28 мая возобновляются концерты и представления на открытом воздухе.
Археологические памятники в Греции открыты уже несколько недель, а с 14 мая откроются музеи. Как сообщили РИА Новости туроператоры, они смогут организовывать экскурсии для туристов.
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